Премьер-министр Грузии гарантировал мир с Россией

Премьер-министр Грузии Гарибашвили пообещал не допустить военного конфликта с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал, что власти страны будут делать все возможное, чтобы не допустить военного конфликта с Россией. Его цитирует «Интерфакс».

«Наш народ уже воевал с Российской Федерацией, и в этой связи мы пережили тысячу бед. Последствия августовской войны в 2008 году имели для нас разрушительные последствия. Мы гарантируем населению, что войны в нашей стране не будет», — заявил Гарибашвили.

Он также исключил открытие «второго фронта» в Грузии в связи с событиями на Украине и выступил за мир, стабильность и развитие. Премьер также подчеркнул, что власти не допустят призывов к развязыванию войны «со стороны наших внутренних врагов».

В апреле Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям против России. Такое решение, отметил он, принято, исходя из интересов страны и народа. Власти также не одобряют участие добровольцев из Грузии в боевых действиях на Украине.

Премьер также утверждал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну с намерением открыть второй фронт против России. По его словам, «существовала конкретная информация, что война на Украине должна была начаться в ноябре или декабре прошлого года».