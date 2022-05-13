В Молдавии оценили готовность страны вступить в ЕС

Бывший президент Молдавии Воронин: страна будет не готова вступить в ЕС в ближайшие 50 лет

Бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что страна будет не готова к вступлению в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 30-50 лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Первый в Молдове», передает ТАСС.

По его мнению, власти, заявляя о скором вступлении республики в ЕС, пытаются отвлечь внимание от других проблем. «А власть из-за отсутствия опыта даже не знает, как приблизиться к решению этих проблем», — заявил он.

Ранее Молдавия передала вторую часть заполненной анкеты для вступления в Европейский союз. Премьер-министр Наталья Гаврилица передала семь томов послу Евросоюза в Молдавии Янису Мажейксу в присутствии еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

Молдавия и Грузия 3 марта подали заявки на вступление в ЕС. 28 февраля это сделала Украина — спустя четыре дня после того, как Россия начала специальную операцию на территории республики.

