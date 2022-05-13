Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Молдавии оценили готовность страны вступить в ЕС

Бывший президент Молдавии Воронин: страна будет не готова вступить в ЕС в ближайшие 50 лет
Владимир Воронин

Владимир Воронин . Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что страна будет не готова к вступлению в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 30-50 лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Первый в Молдове», передает ТАСС.

По его мнению, власти, заявляя о скором вступлении республики в ЕС, пытаются отвлечь внимание от других проблем. «А власть из-за отсутствия опыта даже не знает, как приблизиться к решению этих проблем», — заявил он.

Ранее Молдавия передала вторую часть заполненной анкеты для вступления в Европейский союз. Премьер-министр Наталья Гаврилица передала семь томов послу Евросоюза в Молдавии Янису Мажейксу в присутствии еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

Молдавия и Грузия 3 марта подали заявки на вступление в ЕС. 28 февраля это сделала Украина — спустя четыре дня после того, как Россия начала специальную операцию на территории республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон сообщил о возможной приостановке поставок оружия на Украину
В Москве впервые за последние пять лет подешевела «вторичка»
Депортированному из России бойцу-звезде ММА вынесли приговор
Небензя заявил об умышленном отказе США укрепить протокол о биоружии
Стало известно о жертвах израильской ракетной атаки в Сирии
В Молдавии оценили готовность страны вступить в ЕС
В Молдавии заявили об оплате российского газа в евро
Минобороны сообщило о спекуляциях с талонами на топливо для «скорых» на Украине
США возложили на Иран ответственность за восстановление ядерной сделки
Картины русских авангардистов вернулись в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.