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Глава МИД Латвии назвал Балтийское море территорией НАТО

Глава МИД Латвии Ринкевичс назвал Балтийское море территорией НАТО

Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

Балтийское море становится территорией НАТО. Об этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в интервью газете Financial Times.

Министр иностранных дел республики прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к Североатлантическому альянсу и назвал Балтийское море «морем НАТО».

Стокгольм и Хельсинки сообщили о намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу после начала российской военной спецоперации на Украине. По мнению финского президента Саули Ниинисте, вступление Финляндии и Швеции в НАТО поспособствует появлению «нового вида Севера», более ответственного, стабильного и сильного.

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Алевтина Запольская
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