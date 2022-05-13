Глава МИД Латвии назвал Балтийское море территорией НАТО

Глава МИД Латвии Ринкевичс назвал Балтийское море территорией НАТО

Балтийское море становится территорией НАТО. Об этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в интервью газете Financial Times.

Министр иностранных дел республики прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к Североатлантическому альянсу и назвал Балтийское море «морем НАТО».

Стокгольм и Хельсинки сообщили о намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу после начала российской военной спецоперации на Украине. По мнению финского президента Саули Ниинисте, вступление Финляндии и Швеции в НАТО поспособствует появлению «нового вида Севера», более ответственного, стабильного и сильного.