В Удмуртии пройдет фестиваль памяти Муслима Магомаева

В Ижевске 28 мая пройдет фестиваль памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева

В Ижевске стартовал прием заявок на участие в фестивале памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева. Об этом пишет портал Susanin.

Как сообщили в пресс-службе министерства национальной политики Удмуртии, заявки принимаются до 20 мая. Для этого кандидатам необходимо исполнить на видео вокальные номера, одна из песен должна быть из репертуара Муслима Магомаева.

Фестиваль памяти пройдет 28 мая в 13:00 в парке Космонавтов. Победители конкурса будут награждены дипломами и призами.

Ранее в марте в Ижевске прошел праздничный концерт «ЭRA традиций», на котором зрителям представили народные удмуртские песни и танцы. Мероприятие было приурочено к открытию Года культурного наследия народов России в Удмуртии.