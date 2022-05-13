Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Удмуртии пройдет фестиваль памяти Муслима Магомаева

В Ижевске 28 мая пройдет фестиваль памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева

Фото: Виталий Созинов / ТАСС

В Ижевске стартовал прием заявок на участие в фестивале памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева. Об этом пишет портал Susanin.

Как сообщили в пресс-службе министерства национальной политики Удмуртии, заявки принимаются до 20 мая. Для этого кандидатам необходимо исполнить на видео вокальные номера, одна из песен должна быть из репертуара Муслима Магомаева.

Фестиваль памяти пройдет 28 мая в 13:00 в парке Космонавтов. Победители конкурса будут награждены дипломами и призами.

Ранее в марте в Ижевске прошел праздничный концерт «ЭRA традиций», на котором зрителям представили народные удмуртские песни и танцы. Мероприятие было приурочено к открытию Года культурного наследия народов России в Удмуртии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
Шесть вещей из 2000-х годов вновь вернулись в моду
В Совфеде назвали мерзавцами голосовавших за снос памятника Освободителям в Риге
Родившаяся с двумя матками и влагалищами женщина рассказала о своей жизни
Россиянам предложили автобусные туры на Черное море за 15 тысяч рублей
Илон Маск раскритиковал американцев за лень
Кадыров рассказал о подарке от Чимаева
В МВД раскрыли криминальное прошлое «смотрящего» за Верхней Салдой Лиса
Производитель бумаги SvetoCopy ушел из России
Россиянам назвали опасность модных диет и детокса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.