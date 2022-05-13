Решение Siemens уйти из России назвали неожиданным

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал уход Siemens из России неожиданным

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал решение компании Siemens уйти с российского рынка неожиданным. Его слова приводит «Интерфакс».

Он рассказал, что решение компании отказаться от работы в стране было «большим удивлением», и напомнил, что она была представлена на российском рынке более полутора веков. «Компания была представлена на российском рынке более 150 лет, еще с царской России, и они всегда на всех встречах это декларировали. Но неожиданное их такое решение для нас кажется достаточно странным», — прокомментировал Мантуров.

Говоря о том, как теперь будут осуществляться поставки оборудования, глава Минпромторга отметил, что они могут быть замещены за счет параллельного импорта. «Мы, как вы знаете, приняли недавно решение о параллельном импорте, то есть, если напрямую это не будет поставляться, есть возможность закупать через другие, дружественные страны», — сказал Мантуров.

Ранее в мае стало известно, что Siemens прекращает производственную деятельность в России. Siemens Mobility объявила о выходе из совместных предприятий с РЖД с 13 мая и прекращении техобслуживания поездов. «Техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга "РЖД"», — говорили в Российских железных дорогах.