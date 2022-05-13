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В Германии полиция отпустила координатора ЕС по ядерной сделке с Ираном

Полиция выпустила координатора ЕС по ядерной сделке с Ираном Энрике Мора после задержания

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Полиция отпустила заместителя главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который является координатором на переговорах по достижению ядерной сделки с Ираном. Об этом Мор написал в Twitter.

«Меня выпустили вместе с двумя моими коллегами, послом ЕС в ООН в Вене и главой целевой группы EEAS по Ирану. Нас держали порознь. Отказ дать какое-либо объяснение произошедшему с нами является нарушением Венской конвенции», — говорится в сообщении дипломата.

Ранее Мор сообщил, что по пути из Тегерана в Брюссель он был задержан полицией в аэропорту Франкфурта в Германии. Он отметил, что у него отобрали паспорт и телефон, и что он не получил никаких объяснений или подробностей о причинах задержания.

Сделка относительно иранской ядерной программы была заключена в 2015 году между Тегераном, а также шестью посредниками: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Ее условия предусматривали отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на невведение новых санкций. В 2018-м США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения. Сейчас сторонами предпринимаются новые попытки достичь консенсуса по данному вопросу и подписать закрепляющий этот факт документ.

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Дмитрий Сотак
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