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МИД России объявил персонами нон грата десять румынских дипломатов

Десять сотрудников румынского посольства в Москве объявлены персонами нон грата

Фото: Google street view

Десять сотрудников посольства Румынии в Москве были объявлены персонами нон грата Министерством иностранных дел России, сообщается на сайте ведомства.

Румынский посол Кристиан Истрате был приглашен в МИД, где ему была вручена соответствующая нота.

В министерстве подчеркнули, что данная мера является ответом на принятое 5 апреля румынской стороной «ничем не мотивированное решение» объявить персонами нон грата десятерых российских дипломатов в Бухаресте.

«Российская сторона решительно отвергает безосновательные попытки румынской стороны голословно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию», — сказано в сообщении.

Кроме того, Россия также объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. В МИД России уточнили, что данная мера также является ответной на действия Софии.

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Варвара Кошечкина
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