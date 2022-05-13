В Госдуме оценили возможность принятия Херсонской области в состав России

Депутат Бессарабов заявил, что Конституция разрешает принять новый субъект в состав России

Российская конституция не запрещает принятие в состав России нового субъекта, находящегося в составе другого государства, для этого нужно составить международный договор и внести его на ратификацию в Госдуму. Такую оценку дал первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, пишет ТАСС.

По его словам, принятие нового субъекта в состав России осуществляется на основе доброй воли и заключенного международного договора. «Конституция РФ предусматривает возможность принятия в Россию нового субъекта, но осуществляется это в соответствии с федеральным конституционным законом», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что данный вопрос входит в компетенцию президента страны Владимира Путина. В случае, если от какого-либо региона поступает инициатива о вхождении в состав РФ, он должен уведомить парламент, провести в случае необходимости консультации, сообщить правительству. После этого будет составлен проект международного договора, который рассмотрит Конституционный суд.

О том, что власти Херсонской области намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России, 11 мая заявил зампредседателя военно-гражданской местной администрации Кирилл Стремоусов. Он объяснил, что руководство не планирует проводить референдум и создавать республику.

Комментируя данную инициативу, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что процедура принятия решения о том, войдет ли Херсонская область в состав России, должна быть юридически абсолютно четкой и легитимной, по аналогии с Крымом.