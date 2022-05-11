Кремль высказался о возможном вступлении Херсонской области в состав России

Песков призвал юридически четко решить вопрос вхождения Херсонской области в состав России

Процедура принятия решения о том, войдет ли Херсонская область в состав России, должна быть юридически абсолютно четкой и легитимной, как было с Крымом. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 11 мая, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул также, что местные жители должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав России.

Ранее о том, что власти Херсонской области хотят обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России, сообщил заместитель председателя военно-гражданской местной администрации Кирилл Стремоусов. Он пояснял, что руководство не планирует проводить референдум и создавать республику.

Позднее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что включение Херсонской области в состав России — это вопрос времени.

В конце апреля стало известно, что Вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины.