США предупредили о возможной приостановке поставок оружия на Украину

Пентагон: поставки оружия Киеву приостановятся, если сенат не примет проект о новой помощи

Представитель Пентагона Джон Кирби предупредил, что поставки вооружений Украине могут приостановиться, если сенат не примет проект о выделении новой помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», — сказал Кирби.

7 мая сообщалось, что США предоставит Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. Этот пакет включает в том числе ракеты, которые можно запускать с вертолетов, и беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, Пентагон закупит для Украины ручные беспилотники Puma.