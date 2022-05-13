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На Красной Поляне завершился горнолыжный сезон

На горнолыжном курорте Красная Поляна завершился самый снежный за 10 лет зимний сезон

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Сочинский курорт Красная Поляна во вторник, 10 мая, завершил горнолыжный сезон 2022 года, который стал самым снежным и продолжительным за последние 10 лет. Об этом сообщает RATA-News.

С начала открытия сезона, 3 декабря 2021 года, курорт посетили 690 тысяч гостей. Средняя загрузка гостиниц и апартаментов составила 68 процентов, а в период новогодних праздников — до 100 процентов.

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В текущем сезоне была модернизирована система искусственного оснежения, что позволило обеспечить стабильный снежный покров на горнолыжных трассах за счет 20 новых снежных пушек и девяти снежных ружей. Кроме того, на Красной Поляне открылась новая трасса «Восточная».

Отмечается, что для поклонников горных лыж на курорте готовится летний лагерь зимнего катания Bonus Summer Camp, который пройдет с 3 июня по 10 июля в сноупарке в горной долине Цирк-2.

Ранее в апреле заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что на горном курорте Красная Поляна введут единый ски-пасс. К новой системе должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые. В частности, новый всесезонный «Долина Васта».

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Валентина Процкова
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