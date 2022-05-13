На Красной Поляне завершился горнолыжный сезон

На горнолыжном курорте Красная Поляна завершился самый снежный за 10 лет зимний сезон

Сочинский курорт Красная Поляна во вторник, 10 мая, завершил горнолыжный сезон 2022 года, который стал самым снежным и продолжительным за последние 10 лет. Об этом сообщает RATA-News.

С начала открытия сезона, 3 декабря 2021 года, курорт посетили 690 тысяч гостей. Средняя загрузка гостиниц и апартаментов составила 68 процентов, а в период новогодних праздников — до 100 процентов.

В текущем сезоне была модернизирована система искусственного оснежения, что позволило обеспечить стабильный снежный покров на горнолыжных трассах за счет 20 новых снежных пушек и девяти снежных ружей. Кроме того, на Красной Поляне открылась новая трасса «Восточная».

Отмечается, что для поклонников горных лыж на курорте готовится летний лагерь зимнего катания Bonus Summer Camp, который пройдет с 3 июня по 10 июля в сноупарке в горной долине Цирк-2.

Ранее в апреле заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что на горном курорте Красная Поляна введут единый ски-пасс. К новой системе должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые. В частности, новый всесезонный «Долина Васта».