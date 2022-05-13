Посольство России рассказало о снижении случаев дискриминации россиян в Германии

Посольство России: поток заявлений от россиян, сталкивающихся с дискриминацией, сократился

Поток заявлений от российских граждан, которые сталкиваются с дискриминацией в Германии, значительно сократился с начала спецоперации на Украине. Об этом РБК рассказали в пресс-службе посольства России в ФРГ.

Согласно заявлению посольства, сокращение количества обращений связано с эффективностью усилий российских дипломатов по привлечению внимания германских властей, правоохранительных органов и общественности к данной проблеме, а также словам влиятельных немецких политиков о недопустимости подобных высказываний. Отмечается, что с 24 февраля «наблюдался резкий всплеск случаев дискриминации соотечественников в ФРГ».

В российской дипмиссии пояснили, что речь в обращениях, в частности, шла о рукоприкладстве, порче имущества, травле на рабочих местах и в образовательных учреждениях, оскорблениях и угрозах. По данным российских дипломатов, федеральным ведомством уголовной полиции ФРГ до этого в неделю фиксировалось около 200 противоправных деяний против русскоязычных граждан.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов посетовал, что русофобия в США уже начала проявляться на бытовом уровне. По словам дипломата, предприятия, которые каким-либо образом связаны с Россией, — рестораны и кафе русской кухни, магазины, центры по изучению российской культуры, православные кладбища — подвергаются постоянным нападкам и актам вандализма. Кроме того, как отметил Антонов, в ряде штатов хотят запретить продажу российских товаров, а русскоязычных граждан притесняют на работе, вплоть до вынуждения уволиться.

