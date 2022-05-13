Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сочли утратой «предохранителя» от конфликта

Политолог Истомин счел вступление Финляндии в НАТО утратой «предохранителя» от конфликта

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО создает более неблагоприятную ситуацию, чем была в годы холодной войны. Такой оценкой поделился доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и эксперт клуба «Валдай» Игорь Истомин в комментарии «Ленте.ру».

Политолог пояснил, что в то время сохранялась прослойка стран, придерживавшихся нейтралитета в условиях конфликта между двумя блоками. «При всей несопоставимости их материальных возможностей с конкурирующими блоками они выполняли полезные функции, обеспечивая возможность донесения каких-то чувствительных сигналов или организации контактов», — заявил он.

Однако вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к утрате этими странами нейтралитета, из-за чего прослойка подобных государств-посредников истончается. Более того, даже те государства, которые формально сохраняют нейтралитет, все равно действуют в русле западной политики, в том числе присоединяясь к санкциям против России. «Это лишает конфронтацию одного из немногих предохранителей», — счел Истомин.

12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности и усилит объединение. По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, Финляндия подаст заявку в НАТО на следующей неделе. Аналогичный шаг рассматривают и в Швеции: по данным местных СМИ, Стокгольм может направить соответствующую заявку уже 16 мая.