В Грузии пожаловались на нехватку пшеницы

В Грузии заявили о нехватке пшеницы и скорой остановке практически всех мельниц

Исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава пожаловался на нехватку пшеницы и заявил, что в скором времени в стране перестанут работать мельницы. Об этом он рассказал в интервью «Интерпрессньюс».

По его словам, сейчас в Грузию поставляется только мука, которая заменяет пшеницу. Силагава считает, что такая ситуация возникла из-за того, что на нее нет импортной пошлины. При этом, уточнил он, на ввоз пшеницы действует плавающая пошлина в размере 120 долларов за тонну.

«Сегодня мы дошли до того, что прежние запасы пшеницы исчерпаны (...) Этот вопрос исчерпан, остановятся практически все мельницы», — резюмировал Силагава, уточнив, что, согласно рекомендациям ООН, в стране должны быть двухмесячные запасы зерна.

При этом он отметил, что несмотря на замещение пшеницы мукой, цены на хлеб в Грузии все равно выросли. В 2021 году они взлетели на 24 процента.

12 мая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах блокировано и не может быть вывезено 25 миллионов тонн зерна. По ее словам, кризис на Украине стал носить глобальный характер, что связано в первую очередь с тем, что из страны невозможно вывезти зерно.

Ранее Африке и Ближнему Востоку предрекли голод из-за прекращения экспорта зерновых культур из России и с Украины. На этих поставщиков приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 15 процентов кукурузы и значительная часть экспорта ячменя. Что касается подсолнечного масла, то две трети его объема поставляла Украина. Обе страны производят свыше 12 процентов высококалорийных продуктов.