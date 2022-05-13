В Крыму предложили премьеру Польши «засунуть фантомные боли подальше»

Глава Крыма Аксенов напомнил премьеру Польши об истории после его угроз «русскому миру»

Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому следует «засунуть фантомные боли подальше» и вспомнить об истории. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов напомнил Моравецкому, что попытки Польши противостоять «русскому миру» заканчивались неудачей. Так глава Крыма отреагировал на заявления премьера Польши о необходимости уничтожить «русский мир», который Моравецкий назвал «раковой опухолью».

«Чем заканчивались для Польши эти попытки, хорошо известно. Так что пусть пан премьер засунет свои фантомные боли подальше и освежит в памяти исторические факты», — обратился к Моравецкому Аксенов. Глава республики добавил, что иногда история «имеет свойство повторяться».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посоветовал Западу вести более взвешенную политику и «не захлебнуться слюной» в приступах русофобии.