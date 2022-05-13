Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянина осудили за избиение пенсионера из-за знака Z на авто

В Севастополе ударивший пенсионера за букву Z на машине мужчина получил 200 часов работ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Севастополе осудили россиянина, который избил пенсионера из-за знака Z на автомобиле. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщается на сайте местной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 8 марта на улице Димитрова. Пьяный местный житель увидел возле продуктового магазина припаркованную машину с буквой Z на заднем стекле, которая принадлежала 69-летнему ветерану ФСБ. Севастополец спровоцировал конфликт с пожилым мужчиной, ударил его и скрылся.

Позже нарушителя задержали и выдвинули ему обвинения по статье 116 УК РФ («Иные насильственные действия по мотивам политической ненависти и вражды»). В соответствии с решением суда Севастополя россиянин получил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Зеленский высказался о возможности признания Крыма и Донбасса
Турция отреагировала на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Зака Снайдера обвинили в нечестной победе на «Оскаре»
Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата
В сети объявили бойкот Calvin Klein из-за рекламы белья с беременным мужчиной
МИД призвал россиян отказаться от поездок в Великобританию
Путин рассказал Шольцу о ситуации на «Азовстали»
В Словении в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек
Иностранный альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
Высказавшийся о Путине сенатор США разочаровался в Байдене
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.