Россиянина осудили за избиение пенсионера из-за знака Z на авто

В Севастополе ударивший пенсионера за букву Z на машине мужчина получил 200 часов работ

В Севастополе осудили россиянина, который избил пенсионера из-за знака Z на автомобиле. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщается на сайте местной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 8 марта на улице Димитрова. Пьяный местный житель увидел возле продуктового магазина припаркованную машину с буквой Z на заднем стекле, которая принадлежала 69-летнему ветерану ФСБ. Севастополец спровоцировал конфликт с пожилым мужчиной, ударил его и скрылся.

Позже нарушителя задержали и выдвинули ему обвинения по статье 116 УК РФ («Иные насильственные действия по мотивам политической ненависти и вражды»). В соответствии с решением суда Севастополя россиянин получил наказание в виде 200 часов обязательных работ.