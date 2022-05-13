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Еврокомиссия назвала главные недостатки европейских армий

El Pais: Еврокомиссия выявила главные слабости армий европейских стран

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

На фоне российской специальной военной операции на Украине Европейская комиссия (ЕК) подготовила отчет, в котором перечислила главные недостатки армий стран Европы. Об этом сообщает испанская газета El Pais, которая получила доступ к проекту документа.

«У обороны европейских стран почти столько же ахиллесовых пят, сколько и солдат», — пишет издание. По информации El Pais, европейские страны имеют слабую противовоздушную оборону для защиты городов и ключевых объектов инфраструктуры от атак ракетами, беспилотниками-разведчиками и истребителями.

К тому же Еврокомиссия перечислила недостатки европейских армий в логистике и снабжении, отметила отсутствие достаточного количества тяжелого вооружение и боеприпасов, а также дыры в кибербезопасности и спутниковой связи. По информации ведомства, такая ситуация стала следствием «не только лет, но и десятилетий низких расходов на оборону в мирное время».

25 марта Европейский союз (ЕС) утвердил свою первую в истории оборонительную стратегию, которая получила название «Стратегический компас». В числе прочего, разработанная стратегия предполагает создание пятитысячной группировки быстрого реагирования из армий стран ЕС.

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Николай Чигасов
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