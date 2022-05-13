Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Сочи
0:0
Завершен
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
УНИКС
69:75
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Зенит-мол.
3:3
Завершен
Рубин-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 27-й тур
Германия
3:5
Завершен
Канада
ЧМ-2022|Группа A
Спорт

В Госдуме усомнились в пользе профессионального футбола для России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев усомнился в пользе профессионального футбола для России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев порассуждал о пользе профессионального футбола для России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«А зачем нам вообще сегодня футбол нужен? Давайте определимся для себя. Зачем нам эта большая государственная машина? Какая цель? Что мы хотим добиться?» — усомнился Хамзаев.

Депутат добавил, что в российском футболе 97 процентов денег — государственные. «Это не частная история», — подчеркнул он.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
«Интер РАО» приостановил экспорт электричества в Финляндию
Илон Маск назвал причину приостановки покупки Twitter
В Госдуме усомнились в пользе профессионального футбола для России
Названы различия между российской и итальянской бюрократией
Россия сообщила Японии о возможном обнаружении тела пассажирки судна KAZU 1
Байден пожаловался на неспособность читать мысли
В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина
Евросоюз обвинили в двойных стандартах из-за антироссийских санкций
Зрители обвинили жюри «Евровидения-2022» в коррупции и подтасовке
Москвичам назвали лучшие места для наблюдения за цветущей сиренью в столице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.