В Госдуме усомнились в пользе профессионального футбола для России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев усомнился в пользе профессионального футбола для России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев порассуждал о пользе профессионального футбола для России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«А зачем нам вообще сегодня футбол нужен? Давайте определимся для себя. Зачем нам эта большая государственная машина? Какая цель? Что мы хотим добиться?» — усомнился Хамзаев.

Депутат добавил, что в российском футболе 97 процентов денег — государственные. «Это не частная история», — подчеркнул он.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.