Минобороны сообщило о спекуляциях с талонами на топливо для скорых на Украине

Минобороны сообщило о спекуляциях с талонами на топливо для скорых в Харьковской области

В Минобороны России рассказали о спекуляциях с талонами на топливо, предназначенными для машин скорой помощи и экстренных служб в Харьковской области. Слова начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева передает РИА Новости.

«В Харьковской области, на фоне нарастающего топливного кризиса, боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки экстренных служб», — доложил генерал-полковник.

Мизинцев отметил, что подобные действия украинских военных «давно стали нормой». При этом официальный Киев игнорирует указанные преступления, подчеркнул он.

Ранее Минобороны сообщило о карательных рейдах, которые устраивают украинские силы в Харьковской области. По данным ведомства, рейды устраивают неонацисты совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Их целью являются «проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим.