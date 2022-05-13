Нижегородский театр драмы покажет спектакль «Дни Турбиных»

Нижегородский государственный театр драмы показал спектакль «Дни Турбиных» 12 мая

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Горького в четверг, 12 мая, показали премьеру спектакля «Дни Турбиных». Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Постановка создана по одноименной пьесе Михаила Булгакова. «Я считаю, что «Дни Турбиных» — лучшая пьеса Михаила Булгакова, потому что она совершенна в драматургическом плане. Она отличается от романа "Белая гвардия", хотя и вытекает из него. Мы делаем акцент на истории семьи, которая переживает переломный момент смены социальных устройств, в котором она оказалась», — рассказал режиссер спектакля Валерий Саркисов.

Отмечается, что интерьер квартиры, где живут Турбины, выполнен в холодных тонах. Подобным образом создатели пытались уйти от быта. Интересной особенностью пьесы является то, что в ней предусмотрена всего одна женская роль. Образ Елены Васильевны Тальберг воплотила на сцене актриса Маргарита Баголей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая будет проходить всероссийский городской фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Отмечается, что гостей ждет насыщенная программа культурных и просветительских мероприятий, которая будет интересна и широкой публике, и экспертам.