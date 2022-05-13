Во Владивостоке пройдет Тихоокеанский Туристский форум

Во Владивостоке с 25 по 27 мая пройдет Тихоокеанский Туристский форум

Во Владивостоке с 25 по 27 мая пройдет Тихоокеанский Туристский форум — столицу Приморья посетят гости со всей России, а также из Китая, Казахстана и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

На мероприятии выступят известные эксперты туристической и маркетинговой отраслей и ресторанного бизнеса. Они расскажут о тенденциях развития туризма и проведут полезные мастер-классы. Также участники покажут видео, которые отражают туристический потенциал разных регионов и стран.

В 2022 году площадкой для проведения форума станет кинотеатр «Океан» в самом центре города. «Такое решение позволит сделать форум более доступным для широкой публики, в том числе для непосредственных потребителей туристских услуг: наших горожан и гостей города», — пояснил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Ранее в мае Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) совместно с туроператорами региона запустила детские туры к космодрому и по городам Приморского края. В рамках железнодорожных путешествий детям предоставили возможность побывать с образовательными экскурсиями на космодроме, в научных комплексах, технопарках и прочих значимых местах региона.