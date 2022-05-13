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ООН выразила обеспокоенность столкновениями на похоронах убитой журналистки

Генсек ООН Гутерриш обеспокоен столкновениями на похоронах убитой палестинской журналистки

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен столкновениями и действиями израильских сил безопасности на похоронах убитой палестинской журналистки телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление офиса Гутерриша.

«Генеральный секретарь был глубоко обеспокоен столкновениями между израильскими силами безопасности и палестинцами у больницы Святого Иосифа, а также действиями некоторых представителей полиции, присутствовавших на месте событий», — говорится в распространенном офисом сообщении.

В документе подчеркивается, что генсек ООН призывает стороны соблюдать основополагающие права человека, в том числе на свободное выражение мнения и на проведение массовых собраний.

Ранее портал Axios сообщил, что США выразили протест Израилю в связи с поведением израильской полиции. По информации портала, в администрации президента США Джо Байдена «испытывают гнев и разочарование» по данному поводу.

11 мая израильские солдаты застрелили репортера телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле на западном берегу реки Иордан на территории Палестины во время медиа-освещения армейского рейда Армии обороны Израиля в лагере беженцев в Дженине Ширин. Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в голову, после чего скончалась.

Во время похорон журналистки израильские силовики с дубинками стали задерживать участников процессии. Пострадали в том числе и те, кто нес гроб. О количестве задержанных не сообщалось.

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Марина Совина
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