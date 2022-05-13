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Байден провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби

Белый дом: Байден обсудил с наследным принцем Абу-Даби укрепление отношений США и ОАЭ

Фото: Lwah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили укрепление отношений между Соединенными Штатами и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент ранее сегодня переговорил с правителем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида [Аль Нахайяна]. Лидеры договорились почтить память шейха Халифы путем дальнейшего укрепления связей между правительствами и народами Соединенных Штатов и ОАЭ», — сообщила Псаки в ходе брифинга.

Ранее газета Washington Post заявила, что отношения между США и странами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ обострились из-за ряда разногласий. ОАЭ также недовольны задержками поставок истребителей F-35, которыми занимается Америка.

Кроме того, в начале марта лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались говорить по телефону и обсуждать с Байденом наращивание добычи нефти, чтобы сдержать рост цен на фоне введения Вашингтоном запрета на импорт российских энергоносителей.

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Марина Совина
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