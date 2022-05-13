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Глава «Формулы кино» подтвердил ведение переговоров с ТЦ о закрытии кинотеатров

Глава «Формулы кино» Васяcин подтвердил переговоры о закрытии части кинозалов в ТЦ
Алексей Васянин

Алексей Васянин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава сети «Формула кино/Синема парк» Алексей Васяcин подтвердил ведение переговоров с ТЦ о закрытии части кинотеатров. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор объединенной киносети заявил, что кинозалы должны окупаться, так как это не благотворительные проекты. Он отметил, что для спасения большей части из них пришлось остановить работу двух кинотеатров. «Сейчас в условиях очень тяжелой нагрузки по финансам, отсутствия какой-то позиции, давления со стороны банков по кредитованиям, отсутствия выручки, да, действительно, закрыли два кинотеатра», — сказал Васясин.

Он предположил, что в нынешних условиях «со стороны государства могла бы быть помощь, чтобы действительно закрыть, может быть, большее количество кинотеатров, чтобы они не топили остаток кинотеатров».

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров сообщила, что половина российских кинотеатров оказалась под угрозой закрытия из-за отсутствия репертуара. В середине апреля прекратили работу 36,4 процента кинотеатров в России.

В марте, после начала спецоперации на Украине, зарубежные студии стали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures.

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Марина Погосян
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