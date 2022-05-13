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Объявлены последствия для назвавшего обезьяной темнокожую волейболистку тренера

Дело назвавшего Монталво обезьяной Воронкова рассмотрят на дисциплинарной комиссии ВФВ
Андрей Воронков

Андрей Воронков. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко объявил последствия для тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, назвавшего обезьяной темнокожую волейболистку во время матча женского чемпионата России. Его слова приводятся в Telegram-канале организации.

Яременко заявил, что дело Воронкова будет рассмотрено на дисциплинарной комиссии ВФВ. Он подчеркнул, что в разбирательстве должны принять участие клубы, спортсмены и сам тренер.

Об инциденте ранее 13 мая сообщили представители «Уралочки». Они предоставили видео, где в ходе одного из тайм-аутов Воронков произносит следующие слова: «Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?» Отмечается, что за «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу хозяек площадки. «Локомотив» одержал победу в серии до трех побед со счетом 3-2. Команда второй раз завоевала золото чемпионата России.

Анастасия Борисова
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