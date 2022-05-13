Российский курьер спас семью с ребенком из горящего автомобиля и попал на видео

В Челябинске курьер «Яндекс Еды» вытащил семью с ребенком из горящего автомобиля

В Челябинске курьер «Яндекс Еды» вытащил из горящего автомобиля российскую семью с ребенком. Момент ДТП и спасение попали на видео, которое опубликовало издание «Подъем».

На кадрах видно, как транспортное средство ударилось о другую машину, после чего выехало на тротуар и загорелось. К находящимся в машине бросился на помощь курьер, который проезжал мимо на велосипеде, и помог выбраться из горящего автомобиля.

«Мы выражаем благодарность за его мужество и участие, и обязательно найдем способ поощрить его», — сообщили изданию в «Яндекс Еде».

Ранее в Нижегородской области фура Scania, которая перевозила пиво, попала в ДТП и опрокинулась в кювет. На данный момент информации о пострадавших нет. Пользователи в соцсетях начали просить поделиться точной геолокацией места, чтобы оказать помощь.