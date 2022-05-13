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Россиянина осудили за ложное сообщение о теракте

Россиянин получил срок за данные о готовящемся взрыве администрации Ульяновска

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Ульяновске за ложное сообщение о теракте к одному году ограничения свободы приговорили 59-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает KP.RU.

По данным издания, приговор был вынесен Засвияжским районным судом по материалам регионального управления ФСБ. 29 ноября 2021 года осужденный позвонил в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся взрыве городской администрации. После этого в отношении россиянина завели уголовное дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте») УК РФ.

28 марта сообщалось, что в Подмосковье ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в лжеминировании кафе в городе Коломне.

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Владимир Седов
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