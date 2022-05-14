Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции заявили об открытых для Швеции и Финляндии дверях в НАТО

Советник Эрдогана Калын: Турция не закрывает дверь для Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Shutterstock

Турция не закрывает двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил официальный представитель и главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает Reuters.

«Но в сущности мы поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — сказал он.

Калын также рассказал, что Рабочая партия Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической организацией, собирает средства и занимается вербовкой в европейских странах, в частности, в Швеции. По словам представителя Эрдогана, шведские власти должны принять соответствующие меры, чтобы подобные организации и отдельные лица прекратили вести свою деятельность.

«Членство в НАТО — это всегда процесс. Посмотрим, как пойдут дела. Но это первый момент, на который мы хотим обратить внимание всех союзников [по НАТО], а также шведских властей», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что Анкара не считает позитивным развитием событий такое решение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Турция предложила план эвакуации украинских военных с «Азовстали»
Стало известно об аресте дома Абрамовича за 10 миллионов евро в Португалии
В ДНР разрешили ввоз товаров из трех украинских областей
Россияне вспомнили о своих детских заработках в 1990-е
В Госдуме предложили давать гражданство России русскоговорящим автоматически
Терапевт перечислила симптомы клещевого энцефалита
Собчак прокомментировала сообщения о планах признать ее иноагентом
В Китае увидели попытку США скрыть геополитический раскол из-за Украины
«Локомотив» вырвал ничью у «Динамо» в матче РПЛ
В Турции заявили об открытых для Швеции и Финляндии дверях в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.