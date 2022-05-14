В Турции заявили об открытых для Швеции и Финляндии дверях в НАТО

Советник Эрдогана Калын: Турция не закрывает дверь для Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не закрывает двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил официальный представитель и главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает Reuters.

«Но в сущности мы поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — сказал он.

Калын также рассказал, что Рабочая партия Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической организацией, собирает средства и занимается вербовкой в европейских странах, в частности, в Швеции. По словам представителя Эрдогана, шведские власти должны принять соответствующие меры, чтобы подобные организации и отдельные лица прекратили вести свою деятельность.

«Членство в НАТО — это всегда процесс. Посмотрим, как пойдут дела. Но это первый момент, на который мы хотим обратить внимание всех союзников [по НАТО], а также шведских властей», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что Анкара не считает позитивным развитием событий такое решение.