Готовившего теракт в День Победы в Сочи мужчину арестовали

Суд арестовал мужчину, готовившего теракт в торговом центре Сочи в День Победы

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения для мужчины, который готовил теракт в День Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Так, мужчину 1991 года рождения арестовали до 12 июля 2022 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

Утверждается, что задержанный ФСБ мужчина придерживался идеологии неонацизма и планировал вооруженное нападение на людей в одном из торгово-развлекательных центров города.

Ранее, 9 мая, сотрудники ФСБ предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Сочи. В доме мужчины, готовившего нападение, силовики изъяли револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, а также холодное оружие.