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Запад назвал передачу замороженных активов России Украине «непростой задачей»

МИД ФРГ: передать Украине замороженные активы России сложно с юридической точки зрения

Фото: Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала «непростой задачей» возможность передачи замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление Бербок сделала в ходе пресс-конференции по итогам саммита глав МИД стран «Большой семерки» (G7). По ее словам, передачу активов трудно реализовать с юридической точки зрения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад принять законы, которые бы позволили конфисковать российские активы и передать их Киеву для восстановления страны.

Ранее в мае стало известно, что страны Евросоюза работают над возможностью использования замороженных российских активов для оказания помощи Киеву. Речь идет об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов, которые хотели направить на финансирование восстановления Украины.

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Марк Успенский
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