Запад назвал передачу замороженных активов России Украине «непростой задачей»
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала «непростой задачей» возможность передачи замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление Бербок сделала в ходе пресс-конференции по итогам саммита глав МИД стран «Большой семерки» (G7). По ее словам, передачу активов трудно реализовать с юридической точки зрения.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад принять законы, которые бы позволили конфисковать российские активы и передать их Киеву для восстановления страны.
Ранее в мае стало известно, что страны Евросоюза работают над возможностью использования замороженных российских активов для оказания помощи Киеву. Речь идет об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов, которые хотели направить на финансирование восстановления Украины.