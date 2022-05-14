Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских беспилотниках

Минобороны заявило, что российские ПВО сбили 13 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в субботу, 14 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что цели были поражены в районах разных населенных пунктов Харьковской области, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам представителя военного ведомства, силы ПВО уничтожили в том числе один «Байрактар-ТБ2» над населенным пунктом Маньковка в Харьковской области.

Всего, заявил Конашенков, на сегодняшний день сбиты 858 украинских беспилотников.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

Ранее 14 мая Минобороны России показало на видео, как подразделения воздушно-десантных войск ведут штурм опорного пункта украинских войск.