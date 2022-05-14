Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Умер бывший советник президента США по нацбезопасности

Бывший советник президента США по нацбезопасности Роберт Макфарлейн умер в возрасте 84 лет

Фото: Erin Scott / Reuters

Бывший советник президента США по нацбезопасности Роберт Макфарлейн умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на сына политика.

Причиной смерти стало обострение заболевания легких. Макфарлейн занимал пост советника президента США при Рональде Рейгане. Он проработал на этой должности в течение двух лет (1983 — 1985) и покинул пост из-за разногласий с главой Министерства обороны США Каспаром Уайнбергером и главой администрации Рейгана Дональдом Риганом.

Макфарлейн оказался причастен к политическому скандалу, связанному с операцией Иран-контрас — незаконной поставкой оружия Ирану с целью финансирования ультраправых боевиков в Никарагуа. В 1988 году в рамках расследования данного дела политик признал себя виновным в сокрытии информации от Конгресса США. Его приговорили к двум годам условного заключения и штрафу в размере 20 тысяч долларов. В 1992 году его помиловал президент США Джордж Буш-старший.

13 мая стало известно, что президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. В 2014 году глава государства перенес инсульт и серьезную операцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Глава Пентагона провел переговоры с Шойгу
Россияне стали чаще перепродавать товаров из IKEA
Премьер-министр Новой Зеландии заразилась коронавирусом
Умер бывший советник президента США по нацбезопасности
Возле хостела в центре Москвы произошла драка
В Германии раскрыли способ пережить зиму без российского газа
В США признали неэффективность антироссийских санкций
Власти США ужесточат меры по борьбе с обходом антироссийских санкций
Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США
Похитительница детской коляски с площадки в Москве попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.