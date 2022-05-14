Умер бывший советник президента США по нацбезопасности

Бывший советник президента США по нацбезопасности Роберт Макфарлейн умер в возрасте 84 лет

Бывший советник президента США по нацбезопасности Роберт Макфарлейн умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на сына политика.

Причиной смерти стало обострение заболевания легких. Макфарлейн занимал пост советника президента США при Рональде Рейгане. Он проработал на этой должности в течение двух лет (1983 — 1985) и покинул пост из-за разногласий с главой Министерства обороны США Каспаром Уайнбергером и главой администрации Рейгана Дональдом Риганом.

Макфарлейн оказался причастен к политическому скандалу, связанному с операцией Иран-контрас — незаконной поставкой оружия Ирану с целью финансирования ультраправых боевиков в Никарагуа. В 1988 году в рамках расследования данного дела политик признал себя виновным в сокрытии информации от Конгресса США. Его приговорили к двум годам условного заключения и штрафу в размере 20 тысяч долларов. В 1992 году его помиловал президент США Джордж Буш-старший.

13 мая стало известно, что президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. В 2014 году глава государства перенес инсульт и серьезную операцию.