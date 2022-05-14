В МИД России предрекли конец ЕС в случае вступления Украины

Замглавы МИД России Грушко предрек конец ЕС в случае вступления Украины

Вступление Украины в Евросоюз будет означать конец объединения, предрек такой вариант развития событий замглавы МИД России Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС.

«Если Евросоюз реально [включит в свой состав] вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая несовместима с европейскими ценностями, [это] будет означать конец Евросоюза», — заявил он.

Ранее 14 мая глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт заявил, что процесс вхождения Украины в состав Евросоюза может затянуться на десятилетия. Он объяснил это тем, что в ЕС нет ускоренной процедуры приема стран.

Накануне, 13 мая, глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что у Москвы появились сомнения в безобидности вступления Украины в Европейский союз. Дипломат добавил, что ЕС из «конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока».