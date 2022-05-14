Историк Сушова-Сальминен обвинила ЕС в двойных стандартах из-за антироссийских санкций

Историк Вероника Сушова-Сальминен обвинила Евросоюз (ЕС) в двойных стандартах в вопросах вмешательства в экономику из-за антироссийских санкций. Об этом она написала в своей статье для издания Časopis argument.

Эксперт назвала ограничительные меры, применяемые западными странами, политическим инструментом. Она подчеркнула, что их использование подтверждает невозможность разделения экономики и политики, несмотря на официальную позицию Соединенных Штатов и их союзников.

Сушова-Сальминен отметила, что в настоящее время политические решения вмешиваются в экономику и регулируют рынок и торговые потоки. По ее словам ЕС и отдельные страны, включая Чехию, «всячески поддерживают эту интервенцию и решительно к ней прибегают». «Но когда речь заходит об инфляции, высокой стоимости энергии и других проблемах, те же самые политики продолжают твердить нам, что с ними невозможно бороться иначе как рыночными средствами. Похоже, имеют место двойные стандарты», — отметила она.

По словам историка, западные страны считают уместным перекладывать ущерб от антироссийских санкций на плечи граждан, и они отказываются вмешиваться в экономику ради улучшения их положения, поскольку такие действия могут нарушить законы рынка.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия через две недели представит юридическое предложение, согласно которому уклонение от санкций Евросоюза будет считаться преступлением. Этот шаг должен помочь странам-членам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России.