В Белгородской области ответили на заявления об эвакуации на границе с Украиной

УМЧС Белгородской области опровергло сообщения об эвакуации жителей на границе с Украиной

Сообщения о готовящейся эвакуации жителей приграничных с Украиной районов являются фейком. Об этом заявили в управлении МЧС по Белгородской области.

«Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных не на территории Российской Федерации, поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о том, что якобы в ближайшие дни, начиная с 15 мая, готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона», — говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что эта информация не соответствует действительности и распространяется, чтобы посеять панику среди населения. Представители МЧС также призвали граждан доверять только сообщениям, размещенным на официальных ресурсах органов власти.

Ранее сообщалось, что в обстрелянном украинскими военными селе Солохи в Белгородской области начались восстановительные работы. В результате обстрела были повреждены 54 домовладения, школа, библиотека, ДК и магазин, а также шесть автомобилей.