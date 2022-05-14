Еврокомиссия захотела упростить конфискацию незаконно нажитого имущества

Замглавы ЕК Схинас заявил о намерении упростить конфискацию незаконно нажитого имущества

Еврокомиссия (ЕК) хочет упростить процесс конфискации имущества, добытого якобы незаконным путем. Об этом сообщил заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас в опубликованном в субботу, 14 мая, интервью газете Welt.

Такая мера будет направлена, в частности, на повышение эффективности реализации санкций против попавших под ограничения российских граждан.

Уточняется, что свои предложения по модернизации законодательной базы Евросоюза комиссия представит в ближайшее время. Схинас заявил, что такие доходы, полученные незаконным путем в ЕС составляют как «минимум 139 миллиардов евро, из которых изымается лишь один процент».

11 мая сообщалось, что ЕК планирует представить юридическое предложение, согласно которому уклонение от антироссийских санкций Евросоюза будет считаться преступлением. Предполагается, что этот шаг должен помочь странам-членам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России.