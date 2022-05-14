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Власти США ужесточат меры по борьбе с обходом антироссийских санкций

Минфин США: американские власти ужесточат меры по борьбе с обходом антироссийских санкций

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Американские власти намерены реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, в число которых входит, в частности, обход антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство финансов США.

Согласно опубликованному документу, план предусматривает меры по повышению прозрачности при финансовой деятельности, связанной с офшорами, усилия, направленные на «препятствование сокрытию личности нарушителей закона путем использования подставных компаний».

Власти США намерены активнее выявлять скрытые в юрисдикции США активы российских предпринимателей, попавших в санкционные списки. Американский Минфин утверждает, что российские предприниматели якобы «пытались или пытаются сделать анонимными и скрыть банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и обойти финансовые санкции».

Отмечается, что новая стратегия направлена на то, чтобы «помешать нарушителям закона злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США, используя подставные компании и путем совершения сделок по приобретению недвижимости за наличные».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия через две недели представит юридическое предложение, согласно которому уклонение от санкций Евросоюза будет считаться преступлением. Этот шаг должен помочь странам-членам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России.

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Марина Совина
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