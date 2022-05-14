Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

«Американской империи» предрекли падение из-за военной поддержки Украины

TAC: военная помощь Украине станет причиной заката и падения «империи» США

Фото: Shutterstock

Вмешательство Вашингтона в кризис на Украине и спецоперацию России приведет к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса, и станет причиной падения «империи» США. Такое мнение высказал обозреватель The American Conservative (TAC) Род Дреер.

Он остро отреагировал на слова 82-летнего демократа и лидера большинства палаты представителей Стени Хойера, заявившего что Вашингтон «находится в состоянии войны» с Москвой.

«Это уже бесит. "Мы находимся в состоянии войны с Россией", да ладно! Вы хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Хотите вы рисковать ядерным уничтожением из-за Украины?» — написал Дреер.

Он подчеркнул, что в то время, как жители Соединенных Штатов сталкиваются с трудностями с покупкой продуктов из-за инфляции, местные власти выделяют Украине 40 миллиардов долларов.

«Вот увидите: через десятилетия, когда историки будут писать о закате и падении американской империи, эта история будет занимать важное место», — подытожил автор материала.

Ранее стало известно, что сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал одобрение верхней палатой Конгресса США законопроекта о выделении военной, экономической и гуманитарной помощи Украине на рекордную сумму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила заявления ФРГ о глобальном голоде из-за ситуации на Украине
Придуман новый формат чемпионата России по футболу из-за санкций УЕФА
Сборник комиксов по фильму «Брат» выпустят в августе
Отоларинголог предупредил об опасных последствиях насморка
Захарова упрекнула США в блокировке российских СМИ
Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец
Политолог связал коррупцию в США с блокировкой военной помощи Украине
«Американской империи» предрекли падение из-за военной поддержки Украины
Москвичи вспомнили очередь за сувенирами в Лужниках в СССР
В Белгородской области ответили на заявления об эвакуации на границе с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.