Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Поросенок-мутант с одной головой и двумя телами родился в Бразилии

Daily Mirror: поросенок с двумя телами родился в бразильском штате Санта-Катарина

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

На одной из ферм в Бразилии родился поросенок с одной головой и двумя телами. Об этом сообщает Daily Mirror.

Странное существо родилось в муниципалитете Сан-Мигел-ду-Уэсти, штат Санта-Катарина. У мутанта была одна голова, но два тела, которые разделялись в районе груди. Животное появилось на свет мертвым.

Материалы по теме:
Мешки из клеток Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Мешки из клетокЗачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
7 февраля 2017
Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот
Чудовища существуютИногда звери едят людей, а не наоборот
20 декабря 2017

Ученые Университета Западной Санта-Катарины изучили тело существа и пришли к выводу, что имеют дело с двумя сросшимися свиноматками, которые обладают общим черепом, грудной клеткой и сердцем, но самостоятельным набором внутренних органов в каждой из нижних частей тела.

Биолог Джексон Преусс рассказал, что подобная аномалия встречается крайне редко, и такие сиамские близнецы очень редко способны к жизни.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш родился теленок с двумя головами и шестью ногами. Некоторые местные жители придают рождению теленка-мутанта религиозное значение, другие сочли его чудом природы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Избран новый президент ОАЭ
В НАСА пожаловались на трудности в работе из-за санкций против России
Кубинская волейболистка ответила назвавшему ее обезьяной тренеру «Локомотива»
Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В Великобритании опровергли стремление «сменить режим» в России
В Германии предрекли глобальный голод из-за ситуации на Украине
Поросенок-мутант с одной головой и двумя телами родился в Бразилии
Еврокомиссия захотела упростить конфискацию незаконно нажитого имущества
Угрозу возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО оценили
Рогозин прокомментировал полеты российских космонавтов на кораблях Starliner
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.