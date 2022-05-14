В НАСА пожаловались на трудности в работе из-за санкций против России

SpaceNews: астронавты НАСА столкнулись с трудностями из-за антироссийских санкций

Введенные Западом антироссийские санкции начали мешать работе астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом 13 мая сообщает издание SpaceNews со ссылкой на советников американского ведомства по безопасности.

Участница Консультативной группы по аэрокосмической безопасности член и бывший астронавт Сьюзен Хелмс заявила в ходе заседания организации, что партнерство Вашингтона и Москвы в космической отрасли испытывает последствия ограничений, введенных в отношении России.

«Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности», — сказала она.

Хелмс пояснила, что авиакомпании сокращают или приостанавливают полеты в Москву, а кредитные «карты трудно или невозможно использовать», поскольку банки прекращают операции в России. Также среди проблем она отметила «добровольный отъезд» некоторых сотрудников НАСА и членов их семей из России, что вынудило американскую космическую организацию «управлять персоналом более жестко и агрессивно, чем ранее».

Ранее в НАСА заявили о намерении продолжить сотрудничество с Россией на Международной космической станции до 2030 года. Как рассказал глава НАСА Билл Нельсон, в данный момент у американской стороны нет оснований полагать, что Россия готова выйти из партнерских отношений по станции.