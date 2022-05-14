В Белоруссии Международный союз биатлонистов обвинили в двойных стандартах

Министр спорта Белоруссии назвал дискриминацию атлетов целенаправленной политикой IBU

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук раскритиковал Международный союз биатлонистов (IBU). Его слова передает «Беларусь сегодня».

Он обвинил IBU в двойных стандартах. Ковальчук рассказал, что Беларусь 20 лет боролась за право провести в «Раубичах» этап Кубка мира, но его отдали эстонскому Отепя. «Вопрос: вы хотя бы одного эстонского биатлониста знаете? Что это, если не двойные стандарты? К тому же когда в 2020 м гораздо более северная Эстония не смогла провести чемпионат Европы, именно Беларусь подставила плечо и спасла ситуацию, а вместе с ней и подмоченную репутацию IBU», — напомнил он.

«Нынешние дисквалификации и отстранения белорусских и российских спортсменов — это история давняя», — заключил он. Ковальчук назвал дискриминацию атлетов целенаправленной политикой.

29 марта IBU приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. Как отметили в международной организации, решение может быть пересмотрено на Конгрессе IBU, который состоится в сентябре.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. С аналогичными санкциями столкнулись и представители других видов спорта.