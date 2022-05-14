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Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в российском регионе

МЧС: спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в Авачинской бухте на Камчатке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Спасатели на Камчатке завершили ликвидацию пятна нефтепродуктов, которое накануне обнаружили в прибрежной зоне Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского. Об этом РИА Новости рассказали в главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

«Камчатские спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты», — подтвердили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что всего спасатели собрали 15 тонн нефтешлама и мусора. В МЧС заверили, что угрозы окружающей среде нет.

Загрязнение в прибрежной зоне Авачинской бухты заметили 13 мая. Пятно нефтепродуктов растянулось вдоль линии берега на 500 метров.

В конце марта в результате пятибального шторма в Черном море произошла авария на на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума (КПК). Пострадали шланги внутреннего рукава выносных причальных устройств (ВПУ), которые используются в портах для заполнения танкеров нефтью. Генеральный директор компании Николай Горбаль заверил, что ситуация с аварией на нефтепроводе компании под контролем, экологии акватории Черного моря ничего не угрожает.

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Марина Совина
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