«Жэньминь Жибао»: поведение США несовместимо с членством в Совете Безопасности ООН

Операции американской разведки поддерживают состояние конфронтации между Россией и Украиной и заставляют сомневаться в необходимости членства США в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в статье для китайской газеты «Жэньминь Жибао».

«Очевидно, что в этом конфликте США отвечают за создание хаоса, действия Вашингтона являются причиной продолжения войны, стороны конфликта несут серьезные потери», — отмечает издание. По словам автора материала, такое поведение Соединенных Штатов несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. Также отмечается, что действия Вашингтона не соответствуют «эпохальным тенденциям мира и развития».

Автор указал на то, что Соединенные Штаты, которые постоянно заявляют о защите мира, своими действиями только усиливают и затягивают конфликт. Также издание пишет, что для Вашингтона членство Украины в НАТО будет выгодно, так как это позволит ослабить военную мощь России.

Ранее сообщалось, что заседание Совета Безопасности ООН по теме биолабораторий США на Украине было созвано по инициативе России. Об организации слушаний заявил 12 мая заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые доказательства по военным биологическим программам, проводившимся в лабораториях США на Украине», — заявил он.

