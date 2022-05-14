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Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше

Президент Белоруссии Лукашенко освободил от должности посла страны в Польше Чушева

Фото: Nikolai Petrov / BelTA / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла республики в Польше Владимира Чушева, который был отозван в Минск для консультаций более полутора лет назад. Об этом со ссылкой на соответствующий указ главы государства в субботу, 14 мая, сообщает РИА Новости.

В октябре 2020 года Польша и Белоруссия взаимно отозвали послов для консультаций. Это произошло на фоне обострения отношений после выборов белорусского лидера летом того же года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко.

12 мая государственный секретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович заявил, что присутствие иностранных военных в Польше и странах Балтии выросло вдвое с 2020 года. По его словам, там размещено более 20 тысяч человек, оснащенных современными ударными вооружениями.

Ранее стало известно, что Лукашенко прилетит в Москву, чтобы 16 мая принять участие в саммите стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Евгения Куликова
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