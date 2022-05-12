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Лукашенко прилетит в Москву

Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ 16 мая в Москве

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Москву, чтобы 16 мая принять участие в саммите стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«И хотя саммит юбилейный (посвящен 30-летию объединения), уверенно предположим, что повестка будет отнюдь не праздничная, а самая что ни на есть рабочая», — сказано в сообщении.

В январе Лукашенко выступил на сессии Совета ОДКБ, посвященной массовым беспорядкам в Казахстане. Он заявил, что международные террористы хотят «взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик». «По нашей информации, их взгляды брошены в том числе и на Узбекистан», — добавил он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал это заявление необоснованным и заверил, что Ташкент располагает «необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу».

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София Сарджвеладзе
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