Избран новый президент ОАЭ

Президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает государственное информационное агентство ОАЭ ВАМ.

Решение было принято единогласно.

Президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в 73 года после продолжительной болезни. В 2014 году он перенес инсульт и серьезную операцию, а после редко появлялся на публике.

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что смерть Халифы ибн Заида Аль Нахайяна не должна повлиять на политику государства. По его словам, на протяжении десятка лет страной фактически управлял Мухаммед бен Заид, который уже успел наладить отношения с несколькими странами.

Соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ выразил и российский лидер Владимир Путин.