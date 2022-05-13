Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Востоковед высказался о будущем ОАЭ после смерти президента

Политолог Труевцев заявил, что после смерти президента Нахайяна политика ОАЭ не изменится
Мухаммед бин Зайд

Мухаммед бин Зайд. Фото: Hannah McKay / Reuters

Смерть президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифы ибн Заид Аль Нахайяна не должна повлиять на политику и направление развития государства, считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что из-за болезни лидера страны ОАЭ на протяжении десятка лет фактически управлял его брат Мухаммед бин Зайд.

Влияние тяжелой болезни

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в 73 года после продолжительной болезни. В 2014 году глава государства перенес инсульт и серьезную операцию. После этого он редко появлялся на публике. Правителем ОАЭ тогда фактически стал его брат — принц Мухаммед бин Заид Ан-Нахайян, который теперь официально стал президентом Эмиратов.

Фактически на протяжении почти десятка лет страной руководил Мухаммед бин Заид Ан-Нахайян

Константин Труевцевполитолог

«Надо сказать, что Халифа ибн Заид Аль Нахайян давно был тяжело болен, поэтому неудивительно, что все встречи руководителей государств проходили именно с Мухаммедом», — считает Труевцев.

Политолог убежден, что изменений в политике не будет. Потому что Мухаммед являлся фактическим руководителем Эмиратов.

Приход к власти Мухаммеда вряд ли что-то изменит, а только легитимирует его положение

Константин Труевцевполитолог

Международные связи

Эксперт подчеркнул, что Мухаммед за время болезни брата успел наладить отношения с несколькими странами.

Учитывая то, какие отношения сложились между Мухаммедом бин Заид и Владимиром Путиным — президентство Мухаммеда приведет к дальнейшему укреплению наших отношений

Константин Труевцевполитолог

«Еще я хотел бы подчеркнуть, что Мухаммед отметился и в укреплении отношений с президентом Сирии [Башаром] Асадом. Объединенные Арабские Эмираты были единственной арабской страной, которая пригласила к себе сирийского президента. Следует ожидать дальнейшего укрепления отношений между ОАЭ и Сирией. Также в последнее время между Эмиратами и Израилем значительно укрепились отношения. Эта тенденция, очевидно, тоже будет развиваться. Ну и очевидно, что Эмираты будут играть положительную роль в процессе переговоров между Ираном и Саудовской Аравией», — заключил политолог.

Президент в ОАЭ

Константин Труевцев рассказал об особенностях передачи руководящей должности в ОАЭ.

«Должность президента Эмиратов практически закреплена за руководителем крупнейшего эмирата, а премьер-министром становится руководитель Дубая. Это распределение обязанностей между двумя крупнейшими эмиратами ОАЭ сохраняется и будет продолжать сохраняться. Потому что это одно из условий стабильности политической системы в ОАЭ», — сказал он.

Ранее национальная антитеррористическая прокуратура Франции заподозрила президента Интерпола Ахмеда Насера аль-Раиси, генерал-майора из ОАЭ, в причастности к пыткам и потребовала инициировать против него расследование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Шеф Пентагона провел переговоры с Шойгу
Командир иностранного батальона рассказал о потерях на Украине
Российский стилист перечислила необходимую в гардеробе обувь на лето
Названы лидеры по росту цен на жилье среди районов Москвы
Российская подлодка пробила лед торпедой
Создатель GTA избавился от дома в Калифорнии
Дерматолог назвала смертельную опасность мозолей
Редчайшая двухголовая змея дожила до 17 лет вопреки прогнозам ветеринаров
Европа столкнулась с нехваткой бензина
FIA определилась с наказанием показавшему скандальный жест российскому гонщику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.