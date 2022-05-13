Востоковед высказался о будущем ОАЭ после смерти президента

Политолог Труевцев заявил, что после смерти президента Нахайяна политика ОАЭ не изменится

Смерть президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифы ибн Заид Аль Нахайяна не должна повлиять на политику и направление развития государства, считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что из-за болезни лидера страны ОАЭ на протяжении десятка лет фактически управлял его брат Мухаммед бин Зайд.

Влияние тяжелой болезни

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в 73 года после продолжительной болезни. В 2014 году глава государства перенес инсульт и серьезную операцию. После этого он редко появлялся на публике. Правителем ОАЭ тогда фактически стал его брат — принц Мухаммед бин Заид Ан-Нахайян, который теперь официально стал президентом Эмиратов.

Фактически на протяжении почти десятка лет страной руководил Мухаммед бин Заид Ан-Нахайян Константин Труевцев политолог

«Надо сказать, что Халифа ибн Заид Аль Нахайян давно был тяжело болен, поэтому неудивительно, что все встречи руководителей государств проходили именно с Мухаммедом», — считает Труевцев.

Политолог убежден, что изменений в политике не будет. Потому что Мухаммед являлся фактическим руководителем Эмиратов.

Приход к власти Мухаммеда вряд ли что-то изменит, а только легитимирует его положение Константин Труевцев политолог

Международные связи

Эксперт подчеркнул, что Мухаммед за время болезни брата успел наладить отношения с несколькими странами.

Учитывая то, какие отношения сложились между Мухаммедом бин Заид и Владимиром Путиным — президентство Мухаммеда приведет к дальнейшему укреплению наших отношений Константин Труевцев политолог

«Еще я хотел бы подчеркнуть, что Мухаммед отметился и в укреплении отношений с президентом Сирии [Башаром] Асадом. Объединенные Арабские Эмираты были единственной арабской страной, которая пригласила к себе сирийского президента. Следует ожидать дальнейшего укрепления отношений между ОАЭ и Сирией. Также в последнее время между Эмиратами и Израилем значительно укрепились отношения. Эта тенденция, очевидно, тоже будет развиваться. Ну и очевидно, что Эмираты будут играть положительную роль в процессе переговоров между Ираном и Саудовской Аравией», — заключил политолог.

Президент в ОАЭ

Константин Труевцев рассказал об особенностях передачи руководящей должности в ОАЭ.

«Должность президента Эмиратов практически закреплена за руководителем крупнейшего эмирата, а премьер-министром становится руководитель Дубая. Это распределение обязанностей между двумя крупнейшими эмиратами ОАЭ сохраняется и будет продолжать сохраняться. Потому что это одно из условий стабильности политической системы в ОАЭ», — сказал он.

Ранее национальная антитеррористическая прокуратура Франции заподозрила президента Интерпола Ахмеда Насера аль-Раиси, генерал-майора из ОАЭ, в причастности к пыткам и потребовала инициировать против него расследование.

