В Госдуме назвали миллион будущих мобилизованных украинцев «многочисленным пушечным мясом»

Миллион украинцев, о планах мобилизовать которых заявил официальный Киев, будут малопригодны для ведения боевых действий из-за отсутствия военного опыта. Такую точку зрения высказал заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, сообщает в субботу, 14 мая, радиостанция «Говорит Москва».

«Украинская армия воюет пушечным мясом. Совершенно объективно прямо мясом — сырым таким, малодееспособным, но очень многочисленным», — заявил он.

По его словам, сейчас украинцев привлекают в армию обещанием платить по три тысячи долларов, вследствие чего поток желающих «пока не иссякает».

«Они очень надеются, что дойдут до Орловской области, Воронежа, глядишь, и до Москвы. И здесь ограбят, вывезут банки, утянут все холодильники и телевизоры к себе на Западную Украину и вообще будут "рабовластниками", как они выражаются. Эти наивные надежды у них очень быстро рассыпаются, когда дело доходит до линии фронта, и они понимают, что им надо воевать», — отметил парламентарий.

Ранее министр обороны Украины Олег Резников заявил о планах увеличить численность военнослужащих бывшей советской республики, задействованных в боевых действиях, до одного миллиона человек. По его словам, эскалация конфликта «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд», к чему Украина «не была готова к этому полностью».