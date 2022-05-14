Путин поздравил нового президента ОАЭ

Путин поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ

Президент России Владимир Путин направил поздравление шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, избранному новым президентом ОАЭ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных российско-эмиратских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях», — сказал Путин и выразил надежду на продолжение диалога.

Ранее сообщалось, что Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Решение было принято единогласно.

Президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в 73 года после продолжительной болезни. В 2014 году он перенес инсульт и серьезную операцию, а после редко появлялся на публике.