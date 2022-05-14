Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР из «Градов»

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку в ДНР ракетами из «Градов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку в Донецкой народной республике (ДНР) ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

По информации ведомства, формирования Украины за 30 минут выпустили 60 ракет из «Градов» и 17 снарядов.

Ранее сообщалось об обстреле Ясиноватой из «Градов» со стороны ВСУ. Украинские войска выпустили три ракеты из БМ-21 «Град» по населенному пункту после 03:00, уточнили в представительстве.